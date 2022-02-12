"كارثية واجتماع عاجل".. كيف تناولت الصحف السعودية خسارة الهلال من الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت معظم الصحف السعودية، اليوم السبت، خسارة الهلال القاسية على يد الأهلي بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم عصر اليوم ضمن تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الإمارات.

واستطاع الأهلي في مشاركته السابعة أن يحرز الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي (2006) و(2020)، في المقابل حقق فريق الهلال المركز الرابع في مشاركته الثانية.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما تناولته الصحف السعودية في خسارة الهلال من الأهلي:

- "الهلال يخسر برباعية.. ويحل رابعًا"

قالت صحيفة "الرياضية"، إن فريق الأهلي استطاع أن يحسم الفوز من الشوط الأول بعدما أنهاه متقدمًا بنتيجة (3-0)، إلى جانب تعرض ماثيو بيريرا ومحمد كنو للطرد.

وأضافت الصحيفة، أن الأهلي حقق المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه، في المقابل حقق فريق الهلال المركز الرابع للمرة الثانية في مونديال الأندية.

- "خسارة كارثية للهلال"

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن فريق الهلال خيّب آمال أنصاره في الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وهاجمت الصحيفة السعودية، ماثيو بيريرا بجانب محمد كنو بداعي حصولهما على بطاقة حمراء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فريق الهلال ظهر بمستوى عكس ما ظهر عليه في مباراة تشيلسي الإنجليزي والتي انتهت لصالح "البلوز" بنتيجة (1-0) في دور نصف النهائي.

- "الأهلي يحصد البرونزية واجتماع عاجل"

صحيفة "المدينة" قالت إن فريق الأهلي حصل على الميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق الهلال بأربعة أهداف دون رد.

واستعرضت الصحيفة السعودية تاريخ الأهلي وانجازاته في بطولة كأس العالم للأندية بعد الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ القلعة الحمراء.

الصحيفة تناولت خبرًا عاجلاً باجتماع بين الإدارة الهلالية مع المدرب ليوناردو جارديم لمعرفة أسباب الخسارة الكبيرة من الأهلي.

- "نتيجة قاسية ومطالب برحيل جارديم"

وصفت صحيفة "سبورت" خسارة الهلال بـ"القاسية" في ظل الأداء والنتيجة التي ظهر عليها بطل آسيا.

الصحيفة سلطت الضوء أيضًا على مطالب من جماهير الهلال بالاستغناء عن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بعد الخسارة العريضة من الأهلي.