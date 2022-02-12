تشيلسي يتوّج بطلاً لكأس العالم للأندية



توج تشيلسي الإنجليزي بكأس العالم للأندية، السبت، عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي بهدفين لواحد، في نهائي أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وتقدم تشيلسي برأسية البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ 55، قبل أن يعادل بالميراس من ركلة جزاء نفذها بنجاح رافائيل فيغا في الدقيقة الـ 64.



ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وسجل تشيلسي هدف الفوز في الدقيقة 117 من عمر الشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح الألماني كاي هافيرتز.



وحقق تشيلسي لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر نهائي عام 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف دون مقابل.



في المقابل، فشل بالميراس في مشاركته الثانية بالتتويج باللقب، بعدما حل رابعا في نسخة العام الماضي بعد خسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح.​​​​​​​



وتأهل تشيلسي إلى النهائي بعد التغلب على الهلال السعودي بطل آسيا بهدف دون مقابل، فيما تفوق بالميراس على الأهلي المصري بطل إفريقيا بهدفين نظيفين.

