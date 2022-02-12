الأهلي يتألق ويحتفظ بمركزه الثالث في مونديال الأندية



احتفظ الأهلي المصري بطل إفريقيا بمركزه الثالث في كأس العالم للأندية عقب تغلبه على الهلال السعودي بطل آسيا بأربعة أهداف دون رد السبت في إطار مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على أرض استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وضرب الأهلي بقوة منذ الدقائق الأولى من اللقاء فتقدم بهدفين عن طريق المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقتين 8 و17 ثم سجل أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 40.



وفي الدقيقة 64 سجل عمرو السولية الهدف الرابع من تسديدة أرضية زاحفة.



وكان الأهلي قد أحرز الميدالية البرونزية في مونديال الأندية الذي أقيم العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح (3-2).



يذكر أنّ الهلال أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات البرازيلي ماثيوس بيريرا (14) ومحمد كنو (28) لنيلهما البطاقة الحمراء.

