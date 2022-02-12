مانشستر يونايتد يواصل التعثر وإيفرتون يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز هذا العام

واصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره وسقط في فخ التعادل (1-1) أمام ضيفه ساوثهامبتون السبت في إطار المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



أقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد وافتتح جادون سانشو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل تشي آدمز للضيوف في الدقيقة 48.



ورفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس مؤقتاً فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.



وفي مباراة أخرى، حقق إيفرتون فوزه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام بعد سلسلة من النتائج السلبية امتدت لقرابة شهرين.



وعاد إيفرتون إلى سكة الانتصارات بعد غياب طويل بتجاوزه ضيفه ليدز يونايتد 3-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجّل ثلاثية إيفرتون كل من الإيرلندي كولمان وكين والبرازيلي ريتشارليسون (10 و23 و78).



ويعود آخر فوز لإيفرتون في الدوري إلى السادس من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت عندما تغلّب على أرسنال 2-1.



ورفع إيفرتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطة عن الخاسر وصاحب المركز الخامس عشر.



وفي مباريات أخرى تعادل برينتفورد مع كريستال بالاس دون أهداف وفاز برايتون 2-0 على واتفورد.

(بي إن سبورت)