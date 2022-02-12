ياللي تنشد عن الهلال.. هذا هو الحال

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وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية، وهي المرة الثالثة في تاريخه (الأولى 2006 والثانية 2012)، بعد أن نجح في حسم المباراة منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما 3 - 0، في الوقت الذي تعرض فيه الهلال لحالتي طرد.
وتقمص المدافع ياسر إبراهيم دور البطولة في فوز الأهلي، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الثامنة والـ18، وتكفل أحمد عبدالقادر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني أحرز عمرو السولية رابع الأهداف في الدقيقة 64.
ولعب الهلال أغلب أوقات المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد لاعبيه المؤثرين في خط الوسط، البرازيلي ماثيو بيريرا ومحمد كنو، في الدقيقتين 14 و28.
ودفع طرد ماثيوس بيريرا ومحمد كنو المبكر من قبل الحكم الفرنسي كليمان توربين لهدم كل خطط مدرب الهلال ليوناردو جارديم.
وتم طرد ماثيوس نتيجة تدخله العنيف على عمرو السولية، فيما طرد محمد كنو لضرب ياسر إبراهيم دون كرة.
لماذا خسر الهلال
- إبعاد المدرب بعض الأسماء المهمة أمثال المتألق عبدالله المعيوف ومحمد البريك وأوديون إيغالو وعلي البليهي
- تلقيه هدفا مبكرا عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة الثامنة
- تلقيه هدفا ثانيا بعد 10 دقائق من الهدف الأول
- الطرد المبكر للاعب الوسط ماثيوس بيريرا
- تأزم الوضع بطرد محمد كنو
- تعرض الفريق للإرهاق بخوض المباراة ب 9 لاعبين منذ وقت مبكر
- مشاركة محمد العويس في تحمل بعض الأهداف، خاصة الرابع من تسديدة عمرو السولية البعيدة
- نجاح مدرب الأهلي الجنوب أفريقي موسيماني في قراءة أوراق الهلال
- استغلال الأهلي حالة الوهن الدفاعي للهلال
- تأثر الهلال بالعطاء والجهد الذي بذله في المباراة الماضية أمام تشيلسي
- غياب الروح والحماس والقتالية
- إكثار بعض اللاعبين من اللجوء إلى الحلول الفردية بعيدا عن الجماعية التي عرف بها الفريق
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