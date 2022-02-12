ياللي تنشد عن الهلال.. هذا هو الحال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبخر حلم الهلال في نيل الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بعد أن تلقى خسارة قاسية 0 - 4 من الأهلي المصري أمس، في مباراة تحديد المركز الثالث التي جرت على ملعب محمد آل نهيان بمدينة أبوظبي.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية، وهي المرة الثالثة في تاريخه (الأولى 2006 والثانية 2012)، بعد أن نجح في حسم المباراة منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما 3 - 0، في الوقت الذي تعرض فيه الهلال لحالتي طرد.

وتقمص المدافع ياسر إبراهيم دور البطولة في فوز الأهلي، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الثامنة والـ18، وتكفل أحمد عبدالقادر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أحرز عمرو السولية رابع الأهداف في الدقيقة 64.

ولعب الهلال أغلب أوقات المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد لاعبيه المؤثرين في خط الوسط، البرازيلي ماثيو بيريرا ومحمد كنو، في الدقيقتين 14 و28.

ودفع طرد ماثيوس بيريرا ومحمد كنو المبكر من قبل الحكم الفرنسي كليمان توربين لهدم كل خطط مدرب الهلال ليوناردو جارديم.

وتم طرد ماثيوس نتيجة تدخله العنيف على عمرو السولية، فيما طرد محمد كنو لضرب ياسر إبراهيم دون كرة.

لماذا خسر الهلال

