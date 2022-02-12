بطولة لاختيار لاعبين لمنتخب الكاراتيه

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وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري والمدير الفني للمنتخب السعودي منير بقير، ومدرب الكاتا الدكتور رضا يوسف، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه تركي بخاري، ومشاركة أكثر من 400 لاعب من جميع الفئات، وذلك في منافسات الكاتا والقتال.
واستهدفت البطولة لاعبي المدارس والمراكز والأندية، ووقع الاختيار على 45 لاعبا لتمثيل المنتخب بفئاته المختلفة، وتوج 35 لاعبا بالميدالية الذهبية، و35 لاعبا بالفضية، و70 لاعبا بالميدالية البرونزية.
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