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بطولة لاختيار لاعبين لمنتخب الكاراتيه

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظم الاتحاد السعودي للكاراتيه بطولة لاختيار لاعبي المنتخب من جميع الفئات (براعم، وناشئين، وشباب، وأولمبي، وأولى)، وذلك في صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري والمدير الفني للمنتخب السعودي منير بقير، ومدرب الكاتا الدكتور رضا يوسف، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه تركي بخاري، ومشاركة أكثر من 400 لاعب من جميع الفئات، وذلك في منافسات الكاتا والقتال.

واستهدفت البطولة لاعبي المدارس والمراكز والأندية، ووقع الاختيار على 45 لاعبا لتمثيل المنتخب بفئاته المختلفة، وتوج 35 لاعبا بالميدالية الذهبية، و35 لاعبا بالفضية، و70 لاعبا بالميدالية البرونزية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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