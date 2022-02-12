بطولة لاختيار لاعبين لمنتخب الكاراتيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الاتحاد السعودي للكاراتيه بطولة لاختيار لاعبي المنتخب من جميع الفئات (براعم، وناشئين، وشباب، وأولمبي، وأولى)، وذلك في صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري والمدير الفني للمنتخب السعودي منير بقير، ومدرب الكاتا الدكتور رضا يوسف، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه تركي بخاري، ومشاركة أكثر من 400 لاعب من جميع الفئات، وذلك في منافسات الكاتا والقتال.

واستهدفت البطولة لاعبي المدارس والمراكز والأندية، ووقع الاختيار على 45 لاعبا لتمثيل المنتخب بفئاته المختلفة، وتوج 35 لاعبا بالميدالية الذهبية، و35 لاعبا بالفضية، و70 لاعبا بالميدالية البرونزية.