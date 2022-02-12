شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يخرج بكل الممكن أمام النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اصطادت سهام الاتحاد كل المتاح في المباراة أمام فريق النصر أمس الأول في الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن أهمها هو فوز الاتحاد 3/ 0 الذي تجاوز حصد 3 نقاط فقط، ليصل إلى أرقام أخرى من بينها توسيع الفارق بينه وبين أحد ملاحقيه ومنافسيه على اللقب، بجانب تحقيق أرقام أخرى لا تقل أهمية. ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة مبقيا النصر على رصيده السابق 38 نقطة، ليصبح الفارق بينهما 9 نقاط. مكاسب الاتحاد من الفوز على النصر





وسع الفارق معه إلى 9 نقاط.



غرد في الصدارة وحيدا برصيد 47 نقطة.



زاد غلته من الأهداف إلى41 هدفا.



حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي بعد الفوز على الفيصلي وأبها.



انفراد رومارينيو دا سيلفا بوصافة الهدافين (13 هدفا خلف أندرسون تاليسكا 14 هدفا)



كسر مدة غيابه عن تحقيق الفوز على النصر بدوري المحترفين في جدة، حيث فاز للمرة الأولى منذ 11 عاما.



عقد الاتحاد صلحا مع ملعب الجوهرة في لقاءاته ضد النصر، فخلال 6 مواجهات، فاز النصر 5 مرات، وتعادلا مرة.



حقق الاتحاد الفوز الثالث على التوالي أمام النصر بالدوري.



رفع انتصاراته مع كوزمين كونترا بدوري المحترفين إلى 10 انتصارات متتالية.



3 مواجهات تفصل كوزمين عن معادلة مدرب النصر السابق دانييل كارينيو في تحقيق أفضل سلسلة انتصارات متتالية بالدوري.



أوقف سلسلة انتصارات المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو مع النصر عند 7 مباريات.



أذاق روسو طعم الخسارة له منذ توليه تدريب النصر في ديسمبر الماضي.



أعاد النصر من الوصافة إلى المركز الثالث.



كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يخرج بكل الممكن أمام النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.