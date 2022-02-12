7 مكاسب للأهلي من الفوز على الفتح

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وخرج الأهلي بنحو 7 مكاسب في ظل تراجع مستوياته ونتائجه هذا الموسم الذي شهد سلسلة طويلة من التعثرات، حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز إلا في الجولة الثامنة بعد أن تغلب على الاتفاق 4/ 0.
وعاد الأهلي لتجنب الخسارة مع انطلاقة الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان كما فعل في الدور الأول بعد أن تعادل في الجولات الخمس الأولى، وهو ما تكرر الآن غير أن الأهلي استطاع تحقيق انتصارين في أولى جولاته بالدور الثاني على العكس من انطلاقته بالدور الأول.
وقد شهد لقاء الفتح تسجيل المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو هدفه الأول مع الفريق بعد مشاركته الثالثة مع الأهلي الذي كان قد تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
كما استطاع الأهلي الخروج بشباك نظيفة للمرة الرابعة هذا الموسم وعاد أيضا لتحقيق الانتصار أمام خصمه الفتح بعد غياب لمباراتين على التوالي فاز الفتح في لقاء وحضر التعادل في لقاء وكان ذلك في لقاء الدور الأول.
الأهلي بعد مباراة الفتح
- عاد للانتصار على الفتح بعد لقاءين ماضيين لم يفز فيهما عليه.
- حقق انتصاره الثاني في أول 5 جولات بالدور الثاني عكس الدور الأول (5 تعادلات).
- خرج بشباك نظيفة للمباراة الرابعة هذا الموسم.
- سجل محترفه الجديد، البرازيلي كارلوس إدواردو هدفه الأول بعد قدومه في الشتوية.
- حقق الفوز الخامس له هذا الموسم.
- رفع رصيده إلى 24 نقطة.
- حقق الفوز الثاني له خارج أرضه هذا الموسم.
الأهلي في الجولات الخمس الأولى بالدور الأول:
- تعادل مع الفيصلي 1/1
- تعادل مع الحزم 2/2
- تعادل مع ضمك 1/1
- تعادل مع التعاون 1/1
- تعادل مع الفتح 1/1
الأهلي في الجولات الخمس الأولى بالدور الثاني:
- تعادل مع الفيصلي 2/2
- فاز على الحزم 1/ 0
- تعادل مع ضمك 1/1
- تعادل مع التعاون 1/1
- فاز على الفتح 1/ 0
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