بتعادل قاتل.. الزمالك يفلت من الخسارة أمام بترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

خطف نادي الزمالك تعادلاً صعباً مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تقدم بترو أتلتيكو عن طريق جليسون سيلفا في الدقيقة 24، بعد عرضية رائعة لينفرد اللاعب بمحمد أبو جبل ليضعها في شباك الزمالك.

وأضف فريق بترو أتلتيكو الهدف الثاني في الدقيقة 35، مستغلاً خطأ من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها جاريدى عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويقابلها فيكتور بيدرو نانكى بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك.

وفي الشوط الثاني، قلص يوسف أوباما الفارق محرزاً الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 57 بعد تمريرة من شيكابالا ليسددها داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وفي الدقيقة 94، نجح المدافع محمود حمدى الونش في إحراز هدف التعادل للزمالك، بعدما عرضية من أبو الفتوح ليسددها في المرمى لتصدم في قدم مدافع بترو أتلتيكو وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة، أصبح في رصيد الزمالك نقطة واحدة في مشواره محتلاً المركز الثالث، بالتساوى مع بترو أتلتيكو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، خلف الوداد المغربي صاحب الصدارة بثلاث نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بدون نقاط.

وكان الزمالك قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور – ماجد هاني – محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.