شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بترو أتلتيكو: الزمالك والوداد أكبر المرشحين للصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ألسكندر سانتوس، المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، صعوبة اللقاء الذى جمع فريقه بالزمالك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، قائلا: "زي ما توقعت الزمالك من أكبر الفرق الأفريقية وفخر بلعيبته، وخاصة الشوط الأول والزمالك الشوط الثاني كان أحسن، إنك تاخد بنط من الزمالك دي حاجة كويسة".

وقال: "الوداد والزمالك أكبر المرشحين للصعود ولكنى سوف احارب وأحب المواجهات القوية مع الفرق الصعبة".

وأضاف سانتوس: "لاعبو فريقي سيطروا على الملعب وهو مش مع فكرة أن اللعيبة تقع وتضيع وقت بس لهم كل العذر عشان كانوا بيحافظوا ع الفوز وبيفكروا في ماتش الوداد من دلوقتي".

وتابع: "المجموعة صعبة جدا، ولكن نحاول نقدم الافضل، في بعض الأحيان، مقتنع بفرقتي جدا وعندي إمكانيات دفاع وهجوم وأداء النهاردة يخليهم يقدروا بصعدوا".

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة ، في حين يأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويقبع فريق ساجرادا في المركز الأخير بلارصيد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وإمام عاشور وماجد هاني ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.