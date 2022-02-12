شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يحتفل بخطبته على فاطمة امبولى لاعبة المصارعة التونسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة والبطل الأولمبى، بخطبته على فاطمة أمبولى لاعبة المصارعة التونسية. أقيم حفل الخطوبة خلال الساعات الماضية فى تونس حيث إقامة العروس التونسية.

ونشر اللاعب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ثورات من الحفل وعلق عليها، "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات".

توج محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، بجائزة الاتحاد الدولى للعبة، بعد احتلاله المركز الثالث فى التصنيف العالمى للمصارعة.