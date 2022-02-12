شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة "المحمدي" لاعب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض الدولي باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما صرح به الدكتور مجدي باز، طبيب الدراويش.
وأكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت على اللاعب عن إيجابية حالته، فبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.
وشارك قائد الدراويش هذا الموسم في 12 مباراة "7 بمسابقة الدوري العام و5 بكأس رابطة الأندية المحترفة" بواقع 1065 دقيقة.
ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في تاسع جولات المسابقة المحلية.
وواصل الإسماعيلي سلسلة "اللافوز" في بطولة الدوري المصري، إذ تعادل سلبيا مع فيوتشر خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات و5 هزائم ولم يعرف الدراويش طعم الفوز في بطولة الدوري هذا الموسم خلال 8 مباريات لعبها حتى الآن، ويحتل الفريق حالياً المركز السابع عشر وقبل الأخير، كما رفع فيوتشر رصيده إلى 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات و3 خسائر ويحتل المركز الثالث عشر بجدول المسابقة.