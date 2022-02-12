شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة "المحمدي" لاعب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الدولي باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما صرح به الدكتور مجدي باز، طبيب الدراويش.

وأكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت على اللاعب عن إيجابية حالته، فبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

وشارك قائد الدراويش هذا الموسم في 12 مباراة "7 بمسابقة الدوري العام و5 بكأس رابطة الأندية المحترفة" بواقع 1065 دقيقة.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في تاسع جولات المسابقة المحلية.