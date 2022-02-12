شكرا لقرائتكم خبر عن أهلاوى يدعم الزمالك أمام بترو أتلتيكو بدورى أبطال أفريقيا من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى تواجد أحد مشجعى النادى الأهلى فى مدرجات استاد القاهرة الدولي، فى المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 ، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأظهرت الكاميرا تواجد أحد مشجعى النادى الأهلى الذى تأثر بتأخر الزمالك أمام بترو أتلتيكو وكان يشجع الزمالك في المدرجات، لتؤكد هذه اللقطة على استمرار حالة الوطنية التي ظهرت خلال مباريات المنتخب في بطولة أفريقيا الماضية.

ونجح الزمالك في خطف التعادل أمام بترو أتلتيكو بعدما تأخر بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ليعود بهدفى التعادل خلال مجريات الشوط الثانى ويخطف تعادلا بطعم الفوز.

سجل نادى بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة لينفرد اللاعب بمحمد أبو جبل ليضعها فى شباك الزمالك.

وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى مستغلا فاول من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها جاريدى عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويقابلها فيكتور بيدرو نانكى بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك وسط عدم رقابة من مدافعى الزمالك.

وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول فى الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا وتنتهى بتسديدة من الأخير داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، ليقترب الزمالك من هدف التعادل.

وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح ليسددها فى المرمى لتصدم فى قدم مدافع بترو أتلتيكو وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة حقق الزمالك أول نقطة فى مشواره ليحتل المركز الثالث بالتساوى مع بترو أتلتيكو صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، خلف الوداد صاحب الصدارة بثلاث نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بدون نقاط.