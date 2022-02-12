شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وليد سليمان بعد قرار اعتزاله كرة القدم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وليد سليمان، نجم الأهلى، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالى بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

وكتب الحاوى، عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله.. الذى أعطانى أكثر ما تمنيت، هى اللحظة الأصعب لى فى حياتى كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذى أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتى كرة القدم فى أعظم نادٍ فى الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي".

وأضاف سليمان، "أتمنى أن تظل جماهير الأهلى العظيمة تتذكرى على مدار التاريخ ويعلم الله أننى منذ اللحظة الأولى لى فى الأهلى وأنا قطعت عهد ووعد على نفسى بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم".

وتابع سليمان، "اليوم بعدما شارك زملائى بالتتويج بالميدالية التاريخية الثالثة برونزية كأس العالم الأندية بالإمارات، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لى كلاعب كرة قدم، شكرا إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب وجميع المسئولين السابقين، شكرا للجهاز الفنى الحالى وكل من تدربت تحت مظلتهم، شكرا زملائى الحاليين والسابقين، شكرا الجمهور العظيم الذى ساندنى وكان لى الدعم".

وليد سليمان يعلن اعتزاله بـ22 بطولة

2011 -2022

282 مباراة

67 هدفا

47 أسيست

الألقاب

6 الدوري المصري

5 السوبر المصري

4 دوري أبطال أفريقيا

4 السوبر الأفريقي

2 كأس مصر

1 الكونفدرالية

1 برونزية المونديال