شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه عن فوز الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية: دايمًا مشرفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر والأهلى السابق على تهنئة النادي الأهلى بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مؤخرًا ببطولة كأس العالم المقامة في الإمارات، وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة عبر خاصية الاستورى قال فيها: "ألف مبروك للنادي الأهلى، وجمهوره العظيم، ودائماً مشرفنا ألف ألف مبروك".



تريزيجيه

وكان النجم محمود تريزيجيه، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي المعار للدورى التركي من بوابة فريق "باشاك شهير" كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، منذ ايام، بعد الأداء المشرف الذى ظهر به المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي حصد فيها المركز الثاني بعد الهزيمة في المباراة البطولية أمام منتخب السنغال.

وجاء البوست كما يلي: "الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، موتنا نفسنا لآخر دقيقة عشان نكسب البطولة بس الحمد لله مفيش نصيب، فخور بوجودي في الجيل ده وبروح الفريق رجالة والله وشكرًا على تشجعيكم ودعمكم وان شاء الله البطولة السنة الجاية تبقي من نصيبنا وربنا يقدرنا اننا نفرحكم ونوصل كاس العالم ان شاء الله".

وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (ارسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح محمد أبو جبل في اكتساب احترام الكرة الافريقية والجماهير خاصة بعد تألقه اللافت وتصديه لثماني ضربات جزاء مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم.