شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهنئ الأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي المقاصة على تقديم التهنئة لنظرائهم في النادي الأهلي، بعد تتويج الفريق الأحمر بالميدالية البرونزية، خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية والتي أقيمت بالإمارات.

وجاء بيان نادي المقاصة: "تهنئة نادي مصر للمقاصة لكرة القدم بالفيوم للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة السيد الفاضل / محمود الخطيب لحصولهم علي المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية مع خالص الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة بدوام التفوق والرقي .. يتقدم بالتهنئة السيد اللواء / عمرو هويدي رئيس نادي مصر للمقاصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة".





وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات، بعدما حقق فوزا كاسحا على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلي عرضا رائعا على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد، جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.