شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: ضيعنا فرصا بالجملة أمام بطل أنجولا وكنا نستحق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن أن لاعيبه شعروا بالإرهاق أمام بترو أتليتكو، قائلاً: "كنت قلقان من المباراة دى من الأول بسبب مشاركة اللعيبة في نهائي أمم أفريقيا".

وتابع كارتيرون: "حظنا كان وحش، الشوط التأني الغيبة اجتهدت ونظرًا لظروف الإرهاق والمباراة، وبحمد ربنا على النتيجة".

وتابع مدرب الزمالك: "التبديلات ليست لسوء مستوى اللعيبة ولكنه شايف عن أن سر تغيير الأداء هو الروح والدافع وليس التغييرات، كان المفروض نجيب أهداف أكتر من كده وفيه 4 فرص في العارضة".

واختتم: "الفرق بين السنة دي واللي فاتت أنه جه السنة اللي فاتت بعد 3 ماتشات من دور المجموعات والفرقة كان معاها ٢ بنط بس.. السنة دي نبدا نتكلم بعد المباراة التالتة في المجموعات".

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، في حين يأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويقبع فريق ساجرادا في المركز الأخير بلارصيد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و إمام عاشور وماجد هاني ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.