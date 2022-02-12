شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري: نسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام القطن الكاميرونى رغم الغيابات والطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معين الشعبانى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، جاهزية فريقه لتقديم عرض قوى أمام مضيفه القطن الكاميرونى بالجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، وذلك رغم الصعوبات العديدة التى يعانى منها الفريق بسبب الإصابات التى ألمت مؤخرًا بعدد من نجوم الفريق ومن بينهم أحمد الشيخ وإسلام صلاح وحسن علي.

وأشار معين الشعبانى إلى أن اللعب عصرًا وفى مثل هذه الأجواء الحارة سيؤثر كثيرًا على أداء كلا الفريقين وبالأخص المصرى الذى لم يعتد اللعب فى ظل هذا الطقس الحار.

وأشاد معين الشعبانى بالتاريخ الكبير للكرة الكاميرونية والتى يعرفها جيدًا لاعبًا ومدربًا حيث خاض العديد من المباريات أمام كانون ياوندى والقطن، معربًا عن أمله فى تقديم عرض قوى مع المصرى الذى يخوض مباراته الأولى أمام الكرة الكاميرونية فى مشاركاته العديدة بالمعترك الأفريقي.

وعن معرفته بمستوى فريق القطن، أكد معين الشعبانى أنه لا يمتلك الكثير من المعلومات عن فريق القطن خاصة وأن بطولة الدورى الكاميرونى لم تنطلق بعد ولكنه يعرف بالطبع كيف صعد لهذا الدور بالتغلب على بطلى بوتسوانا وموريتانيا على التوالي، مؤكدًا احترامه الكامل لفريق القطن صاحب الخبرة الأفريقية الكبيرة والذى يمتلك عدد من اللاعبين المتميزين خاصة فى خط الهجوم.

وعن حظوظ المصرى فى المنافسة على الصعود للدور التالى من البطولة أكد معين الشعبانى أن المصرى لديه مباريات صعبة مع فرق متميزة كالقطن ومازيمبى وأوتوهو، مشيرًا أن المصرى سيسعى لعدم التفريط فى أى من النقاط على ملعبه مع العمل على تحقيق نتيجة ايجابية بمبارياته خارج الديار وذلك حتى يتمكن من حصد النقاط التى تساعده على الصعود للدور التالي.

جاءت تلك التصريحات فى المؤتمر الصحفى والذى عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد رومدى أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية والذى أداره المنسق الإعلامى للمباراة الكاميرونى أنجو أكونوي.