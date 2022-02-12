شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تفاوض الزمالك مع "إيبوكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي حقيقة تفاوض مسئولي الزمالك مع نظرائهم في النادي البترولي للحصول على خدمات النيجيري جون إيبوكا، مؤكدا أن اللاعب مستمر مع الفريق البترولى ولا صحة لهذه الأنباء.

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن جون إيبوكا يعد من الركائز الأساسية في الفريق البترولى الذى يعتمد عليها حلمى طولان، المدير الفني، بصفة مستمرة، لما يمتلكه اللاعب من مهارة فنية عالية وسرعة في إنهاء الهجمات.

وحدد مسئولو نادى إنبى 3 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات النيجيري جون إيبوكا، خصوصا بعد التألق اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصرى.

واستطلع مسئولو إنبى رأى حلمى طولان حول الاستغناء عن اللاعب الذى أكد لهم حاجته لجهود القاطرة النيجيرية، لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى، ولكن أكد لهم في نفس الوقت أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.

ومن ناحية أخرى حسم التعادل السلبي مباراة إنبي مع نظيره مصر المقاصة، في اللقاء الذى جمع الفريقين، الأربعاء، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز الحادي عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، وحقق إنبي الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو إنبي 8 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا آخر.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ 14 في جدول الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات حقق خلالها انتصارا وحيدا، وتعادل في 4 مباريات وخسر ثلاثة، وأحرز لاعبو المقاصة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.