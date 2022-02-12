تحية خاصة من جماهير الزمالك لشيكابالا بعد التعادل مع بترو أتلتيكو

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الزمالك الموجودة فى استاد القاهرة على توجيه تحية خاصة لشيكابالا عقب مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي التي انتهت بتعادل الفريقين 2/2 فى أفريقيا، وتوجه شيكابالا للجماهير للمبادلة التحية ومعه أوباما.

وحقق نادى الزمالك تعادلا قاتلا أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة لينفرد اللاعب بمحمد أبو جبل ليضعها في شباك الزمالك.

وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى مستغلا فاول من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها جاريدى عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويقابلها فيكتور بيدرو نانكى بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك وسط عدم رقابة من مدافعى الزمالك.

وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا وتنتهي بتسديدة من الأخير داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، ليقترب الزمالك من هدف التعادل.

وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح ليسددها في المرمى لتصدم في قدم مدافع بترو أتلتيكو وتسكن الشباك.