شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: التعادل مع بترو أتلتيكو درس لنا والبدايات دائمًا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمى مجاهد المدرب العام للزمالك إن تعادل الفريق الأبيض بهدفين لمثلهما مع بترو أتلتيكو فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، يعد درسا لهم.

قال عزمى مجاهد في تصريحات تلفزيونية إن لاعبى الزمالك افتقدوا الروح في الشوط الأول من المباراة واستقبلوا هدفين بسبب ذلك لافتا إلى أن تغيرات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك كانت موفقة.

تابع المدرب العام للزمالك:" دائما البدايات تكون صعبة وربما هدف التعادل أمام بترو أتلتيكو يكون نقطة تحول لعبور الأدوار الأخرى وسنركز في المباراة القادمة وسنلعب على الفوز لتجنب السيناريوهات الصعبة".

سجل بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة لينفرد اللاعب بمحمد أبو جبل ليضعها في شباك الزمالك.

وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى مستغلا فاول من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها جاريدى عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويقابلها فيكتور بيدرو نانكى بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك وسط عدم رقابة من مدافعى الزمالك.

وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا وتنتهي بتسديدة من الأخير داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، ليقترب الزمالك من هدف التعادل.

وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح ليسددها في المرمى لتصدم في قدم مدافع بترو أتلتيكو وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة حقق الزمالك أول نقطة في مشواره ليحتل المركز الثالث بالتساوى مع بترو أتلتيكو صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، خلف الوداد صاحب الصدارة بثلاث نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بدون نقاط.