شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطف تعادلا قاتلا أمام بترو أتلتيكو فى افتتاح دور المجموعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الزمالك تعادلا قاتلا أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة لينفرد اللاعب بمحمد أبو جبل ليضعها في شباك الزمالك.

وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى مستغلا فاول من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها جاريدى عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويقابلها فيكتور بيدرو نانكى بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك وسط عدم رقابة من مدافعى الزمالك.

وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا وتنتهي بتسديدة من الأخير داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، ليقترب الزمالك من هدف التعادل.

وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح ليسددها في المرمى لتصدم في قدم مدافع بترو أتلتيكو وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة حقق الزمالك أول نقطة في مشواره ليحتل المركز الثالث بالتساوى مع بترو أتلتيكو صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، خلف الوداد صاحب الصدارة بثلاث نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بدون نقاط.

أحداث المباراة

بدأ الزمالك المباراة بشكل ضاغط على فريق بترو أتلتيكو بحثا عن التسجيل مبكرا، إلا أن الوقوع في التسلل حرم الزمالك من هجمتين خطيرتين عن طريق زيزو ومحمد أوناجم.

في الدقيقة 7 كاد الزمالك أن يسجل أول أهدافه بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو ليحاول محمد عبد الغنى لعبها لتصطدم في جسم الونش في اتجاه المرمى، إلا أن حارس بترو يتمكن من الإمساك بها.

وفى الدقيقة 16 أرسل المغربى محمد أوناجم عرضية من ناحية اليسار ويقابلها الجزيري برأسية ولكن تمر بعيدة عن مرمى بترو أتلتيكو.

وشهدت الدقيقة 18 تدخل قوى من مهاجم بترو أتلتيكو على محمد عبد الغنى بعدما قام الفريق الأنجولى بشن هجمات مرتدة على الزمالك، إلا أن عبد الغنى وصل للكرة قبل مهاجم بترو ليقوم بإعاقته.

وعلى عكس مجريات المباراة سجل نادى بترو أتلتيكو الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة من جاريدي لينفرد اللاعب بمحمد أبو جبل ليضعها في شباك الزمالك.

وحرم القائم محمود حمدى الونش منن إدراك هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 25 بعد عرضية متقنة من زيزو ليضعها الونش في القائم وترد لأبو الفتوح الذى يسددها بجوار المرمى.

وأهدر أحمد أبو الفتوح فرصة هدف محقق في الدقيقة 32 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخارجية لمرمى بترو أتلتيكو بدلا من تمريرتها لسيف الجزيرى الذى كان خاليا من الرقابة.

وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى مستغلا فاول من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها جاريدى عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويقابلها موتا بينتو بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك وسط عدم رقابة من مدافعى الزمالك.

وفى الدقيقة 43 منعت العارضة هدف تقليص الفارق للزمالك بعد تسديدة صاروخية من زيزو وتصطدم بالعارضة وترتد وإبعاد من بترو اتلتيكو.

وحاول الزمالك تقليص الفارق في الدقائق المتبقية إلا أن دفاع بترو أتلتيكو والحارس منعوا وصول الكرة على شباكهم، لينتهى الشوط الأول بتقدم بترو أتليتكو بهدفين نظيفين على الزمالك.

الشوط الثانى

بدأ الزمالك الشوط الثانى بتغييرين بنزول محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وخروج ماجد هانى ومحمد أوناجم على أمل تقليص الفارق وتعديل النتيجة.

وفى الدقيقة 48 أهدر المغربى أشرف بن شرقى فرصة الهدف الأول للزمالك بعد تمريرة رائعة من أوباما في منطقة الجزاء ليسدها المغربى في القائم ويحرم الزمالك من هدف مؤكد.

وواصل الزمالك إهدار الفرص المحققة وهذه المرة في الدقيقة 53 بعد كرة عرضية من ركنية وتنتهي الكرة بلمسة رأسية من أوباما وتمر اعلى مرمى بترو اتلتيكو.

وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا وتنتهي بتسديدة من الأخير داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، ليقترب الزمالك من هدف التعادل.

وفى الدقيقة 59 ارتكب محمود حمدى الونش خطأ كاد أن يكلف الزمالك هدفا جديدا بعدما استغلال لاعب بترو اتلتيكو هذا الخطأ وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بطريقة اللوب لكن أبو جبل يمسكها بثبات.

وأهدر يوسف أوباما هدفا محققا في الدقيقة 66 بعدما حول عرضية مميزة من أحمد أبو الفتوح ليركنها برأسه بجوار القائم لتضيع فرصة هدف التعادل للزمالك.

وفى الدقيقة 73 أجرى كارتيرون تغييرا بنزول عمر السعيد وخروج سيف الدين الجزيري لمحاولة إدراك التعادل، بعدما ظهر الجزيرى بمستوى متواضع.

وحاول لاعبو بترو اتلتيكو مباغتة الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى مرمى أبو جبل.

وأهدر الإيفوارى رزاق سيسه فرصة مؤكدة في الدقيقة 88 بعدما قام لاعبو الزمالك بالضغط على لاعبى بترو أتلتيكو على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة من سيسيه داخل المنطقة ولكن دون إتقان وتمر أعلى المرمى.

وأنقذ مدافع بترو أتلتيكو هدفا محققا للزمالك في الدقيقة 92 بعدما شتت الكرة من أمام قدم أوباما في الستة ياردات، التي كادت أن تسفر عن هدف التعادل.

وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح ليسددها في المرمى لتصدم في قدم مدافع بترو أتلتيكو وتسكن الشباك، لتنتهى المباراة بالتعادل 2 /2.