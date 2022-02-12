شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحيون جماهيرهم بعد الفوز ببرونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تحية وتهنئة الجماهير المتواجدة في استاد آل نهيان، عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.