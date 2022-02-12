شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحيون جماهيرهم بعد الفوز ببرونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تحية وتهنئة الجماهير المتواجدة في استاد آل نهيان، عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وقامت الجماهير بالهتاف للجماهير عقب نهاية المباراة «أبطال أفريقيا أهم».
وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، وسط هتافات جماهير الأهلي في المدرجات.
وسجل أهداف الأهلي ياسر إبراهيم هدفين، وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.