شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد القاهرة لمواجهة بترو أتلتيكو فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها فى السادسة مساء اليوم فى الجولة الأولى لمباريات دور المجوعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور الوصل للاستاذ، وقبل إجراء عمليات الإحماء استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام بطل أنجولا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم برفقته كل من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

وتنتظر الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء المواجهة المنتظرة بين فريقا الزمالك وبترو أتلتيكو والمحدد لها السادسة مساء اليوم السبت فى إطار الجولة الأولى بدورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.

واجه الزمالك بترو أتلتيكو الأنجولي في بطولات أفريقيا من قبل مرتين في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية عام 2019 والتي فاز الزمالك بلقبها، حيث تعادلا كلا الفريقين في الذهاب بهدف لكل فريق، بينما نجح الزمالك في الفوز بالإياب بهدف نظيف.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، في السادسة مساء اليوم، بالجولة الأولي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممر اللاعبين وخلق أجواء آمنة للحضور.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة بترو أتلتيكو مكونا من :-

محمد عواد في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وإمام عاشور وإسلام جابر ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في الهجوم.