شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتخطى جوزيه ويصبح أكثر مدرب حصدا لبرونزية مونديال الأندية بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، فى تخطى البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى الأسبق فى تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، بعدما قاد الأهلى للبرونزية الثالثة في تاريخ النادى.

وقاد موسيمانى الأهلى للتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه والثانية للجنوب أفريقي، ليصبح أكثر مدرب تحقيقا للميدالية البرونزية مع النادى الأهلى متخطيا البرتغالى مانويل جوزيه الذى نجح فى حصد الميدالية فى مناسبة وحيدة.

وحصد النادى الأهلى الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامى 2006 و2021، بعدما اكتسح الهلال السعودى برباعية نظيفة.

سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول ،حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر ،محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس ، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد ،جوستافو كويلار، محمد كنو ، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مبكراً بهجمة خطرة من طاهر محمد طاهر الذي إنطلق من ناحية اليمين لكنه مررها بشكل سيئ ليتدخل دفاع الهلال وينقذ الموقف، وواصل الأهلي الضغط على مرمى محمد العويس حارس الهلال ولعب معلول كرة طولية لم يحسن محمد شريف التعامل معها.

الضغط الأهلاوي تواصل بهجمة خطرة قادها أحمد عبد القادر الذي تبادل الكرة مع شريف ، وسجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول بعدما أحسن التعامل مع ضربة حرة مباشرة سددها على معلول في الدقيقة الثامنة.

بعد الهدف نشط أداء الهلال وتخلّى عن طريقته الدفاعية التي لعب بها منذ بداية المباراة ونال بيريرا للطرد بعدما قام بعرقلة عمرو السولية لاعب الأهلي.

الأهلي فاجئ الهلال بهدف ثاني عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 17 الي أرتقى لكرة وأودعها برأسه في شباك العويس.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج خارج الملعب وأستكمل المشاركة في المباراة.

وكاد أحمد عبد القادر يسجل هدف ثالث للأهلي بعد هجمة لكنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك ونال محمد كنو لاعب الهلال للطرد بعدما ضرب ياسر أبراهيم بدون كرة.

ونال محمد هاني بطاقة صفراء للخشونة مع لاعب الهلال ، ومرر محمد هاني كرة عرضية جيدة أرتقى لها محمد شريف لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك ، وتعرض على لطفي للإصابة وينزل الجهاز الطبي لإسعاف الحارس.

وفي الدقيقة 40 تلاعب أحمد عبد القادر بدفاع الهلال وسجل هدفاً رائعاً وواضل الأهلي الضغط على مرمى الهلال وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف رابع.

وواصل الأهلي الضغط وأهدار الفرص ونال طاهر محمد طاهر بطاقة صفراء للخشونة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول حسين الشحات وكريم فؤاد بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمد هاني ، حاول الهلال دخول المباراة وأنقذ على لطفي كرة قوية قبل أن تصل إلى رأس مهاجم الفريق السعودي موسى ماريجا.

هدأ اللعب وسط الملعب وتراجع أداء الأهلي وأهدر محمد شريف فرصة بعدما تلقى تمريرة ذهبية من المتألق أحمد عبد القادر لكن شريف يتباطئ ويهدر الفرصة بل وينال بطاقة صفراء للخشونة مع عويس حارس الهلال.

واشهر الحكم بطاقة صفراء لقائد الهلال سلمان الفرج بعدما أعترض على حكم الراية ،

وسجل عمرو السولية هدف رابع للأهلي في الدقيقة 63 ، وأنقذ على لطفي فرصة خطرة للأهلي وشارك وليد سليمان بدلاً من ديانج في الدقيقة 66، وألغى الفار هدف سجله أحمد عبد القادر بداعي التسلل ، وأهدر الأهلي فرصاً كثيرة للتسجيل وشارك ميكيسوني بدلاً من أحمد عبد القادر كما شارك محمود وحيد بدلاً من على معلول ، وحاول الفريقين التسجيل لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية تاريخية.