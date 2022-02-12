المصري بالأبيض والقطن بالأخضر فى مباراة الفريقين غدا بالكونفيدرالية

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل بفندق سانت هوبرت بمدينة جاروا الكاميرونية الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق القطن الكاميروني ، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ستاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة الرواندي "أليكسيس ريدامبتوس" بحضور المنسق العام الجابوني " ديديه حمزة" والمنسق الإعلامي الكاميروني ، "أنجو أكونوي"، والمنسق الطبي الكاميروني، "موسى بابا" والمنسق الأمني النيجيري "جوان أودوتشي" ، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق القطن الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارسه القميص الأزرق.

مثل المصري في المؤتمر، كريم ذكري مدير الكرة ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات، فيما حضر المؤتمر كذلك طاقم تحكيم المباراة والذي ينتمي إلى النيجر ويقوده حكم الساحة، "محمد علي موسى "، ومعه المساعدين "عبد العزيز يعقوب" و"عبد العزيز سالي"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، "موسى أمادو".