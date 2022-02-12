شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بـ16 لاعبا فى بطولة العالم للفنون القتالية «MMA» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، اشتراك مصر فى بطولة العالم للفنون القتالية «MMA» فى هولندا خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس المقبل.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن بطولة العالم تشهد مشاركة 16 لاعبا ولاعبة وسيتم الاستقرار على أسماء عناصر الفراعنة عبر تجارب تقام خلال بطولة الجمهورية المفتوحة للفنون القتالية «MMA» فى استاد القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن الاشتراك فى بطولة العالم هي الأولى للفراعنة بعد تأسيس الاتحاد المصري للمواي تاي، ما يجعل هناك مسئولية كبيرة على البعثة المصرية من أجل إثبات تفوقها على الدول المشاركة.

وكشف محمد إبراهيم، أنه سيتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بكل تفاصيل البعثة بعد الاستقرار على العناصر التي تمثل مصر في البطولة من أجل استخراج القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة والدعم المالي وغيرها من الأمور التنظيمية والإدارية.

من جانبه قال محمد سعيد، رئيس اللجنة العليا للفنون القتالية المختلطة «MMA» أنه سيتم انتقاء أفضل العناصر للمشاركة في البطولة، كما سيتم تجهيز خطة فنية عاجلة لتجهيز جميع العناصر المختارة من أجل المنافسة بقوة في البطولة التي تقام في هولندا وتشهد مشاركة معظم دول العالم.

وأكد أحمد رمضان، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق أن رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» تشهد نموا وازدهارا ملحوظ في مصر ومشاركة مصر في أول بطولة رسمية للبطولة العالم للهواة أمر يعمل على انتشار الرياضة بوتيرة أسرع.