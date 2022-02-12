شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد عن قرار اعتزاله: الحياة مراحل وسيمكننى من التركيز مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، أن مباراة الأهلى طرابلس الليبى فى بداية مشوار مجموعات الكونفدرالية الأفريقية ستكون غاية فى القوة والصعوبة، والنادى هدفه التتويج بالبطولة بعدما كان قريبا من تحقيق اللقب فى آخر نسختين بعد الوصول للنهائى مرة والأخرى إلى نصف النهائي، وهذه المرة يسعى لأن يتوج بلقبه القارى الأول.

وأضاف السعيد خلال المؤتمر الصحفى، أن المباراة قوية، كون الأهلى فريق متميز وصاحب خبرات ويسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية، وفى المقابل بيراميدز هدفه الفوز وحصد أول 3 نقاط لاعتلاء قمة المجموعة مبكرا والتقدم بعدها خطوة خطوة حتى النهائى والتتويج باللقب.

وأشار السعيد إلى أن بيراميدز يمتلك جهازا فنيا على أعلى مستوى بقيادة إيهاب جلال ويرفع طموح اللاعبين، فى ظل وجود عناصر ممتازة وإضافات غاية فى القوة ستساعد الفريق فى مهمته القارية والمحلية.

وحول قرار اعتزاله اللعب الدولي، قال عبد الله السعيد، إن الحياة مراحل ويشعر أن المرحلة الحالية من الأفضل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي، حيث تشرف بارتداء قميص منتخب مصر على مدى سنوات طويلة وساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات، وأى لاعب يتشرف بأن يكون فى منتخب بلاده وكان يأمل أن يتوج بلقب أفريقيا الأخير فى الكاميرون ليختم مشواره على أفضل ما يكون ولكن كان يخطط لأن تكون البطولة المجمعة القارية آخر ارتباطاته بالمنتخب دون التخطيط لأى شيء لاحق.

وأوضح السعيد أن الاعتزال الدولى سيمكنه من التركيز أكثر مع بيراميدز الذى يحتاج إليه كون الفريق لديه مباريات مهمة فى مختلف البطولات ويتمنى الفوز ببطولة معه، متمنيا التوفيق للمنتخب ولاعبيه وجهازه الفني، وأن يحققوا أحلام المصريين فى التأهل لكأس العالم فى قطر.