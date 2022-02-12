شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات نجوم الأهلي ببرونزية مونديال الأندية وتحية لاعبي الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الفرحة على لاعبي الأهلي بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا بالإمارات، والتتويج بالميدالية البرونزية فى مونديال الأندية، كما وجه لاعبو الأهلي التحية وصافحوا لاعبي الهلال بعد الخسارة.

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول ،حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر ،محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس ، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد ،جوستافو كويلار، محمد كنو ، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.