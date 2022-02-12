شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلي والهلال السعودى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "رجل مباراة الفريق" أمام الهلال السعودي، فى لقاء تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وتألق ياسر إبراهيم وسجل هدفين فى اللقاء الذي حسمه الفريق لصالحه برباعية نظيفة، وحصل على الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي.

وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي، قبل أن يخسر أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، ثم توج بالميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي.