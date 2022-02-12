شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل منافسا الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الجماهير العاشقة للكرة الأفريقية بقوة مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى يشارك فيها من مصر قطبا الكرة المصرية "الأهلى والزمالك".

يلتقى الزمالك ضد بترو أتليتكو الأنجولى مساء اليوم، السبت، فى إطار الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى تمام السادسة مساءً باستاد القاهرة، حيث يتطلع الزمالك لحصد أول 3 نقاط فى دور المجموعات، وسط استغلال عاملى الأرض والجمهور بالتفوق على بطل أنجولا.

حقق الوداد المغربي منافس الزمالك فى المواجهة الثانية بدور المجموعات فوزا كبيرا على ضيفه فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنجولى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساءالجمعة، على ملعب "محمد الخامس"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021 – 2022.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة لدورى الأبطال والتى تضم برفقته كل من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

بينما تغلب صن داونز الجنوب أفريقي منافس الأهلى على ضيفه فريق الهلال السودانى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء ا الجمعة، على ملعب "رويال بافوكينج" بمدينة راستنبرج، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022.