شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لا بديل عن الفوز على أهلى طرابلس.. وقرار اعتزال السعيد "مثالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن البداية في دور المجموعات أمام نادي الأهلي طرابلس الليبي ستكون غاية فى القوة، خاصة أنها ضربة البداية ويجب أن تكون بفوز وانتصار وثلاث نقاط تؤمن للفريق صدارة المجموعة مبكرا، كما أن النادي هدفه المنافسة على اللقب وجميع الألقاب في البطولات التي يشارك بها الفريق.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المباراة مهمة، خاصة أنها أمام فريق قوي وصاحب تاريخ في بطولات أفريقيا، والمواجهة لن تكون سهلة ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الفوز والثلاث نقاط ولا بديل غير ذلك متمنيا أن يكون التحكيم على نفس مستوى الحدث وأن يكون التوفيق حليفا للفريق في جميع اللقاءات، وبيراميدز من جانبه سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق أفضل شيءٍ فيه النسخة الحالية.

إيهاب جلال أكد أن النادي استغل فترة التوقف الأخيرة بأفضل صورة ممكنة ولعب مباريات بطولة الرابطة وظهر عدد كبير من اللاعبين الشباب الممتازين الذين سيحتاج إليهم ويدفع بهم تباعا لاكتساب الخبرات، كما أن النقطة الأهم والأبرز خلال الوقف هي عودة المصابين أمثال محمود حمدي وحسين السيد ومع بعض الوقت ستعود باقي العناصر من بينها فخر الدين بن يوسف وأحمد توفيق ورمضان صبحي لتكتمل الصفوف لأول مرة خلال الموسم الحالي وبالتالي يخوض الفريق المباريات بكل قوته الضاربة.

أشاد المدير الفني بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي موضحا أنها تلبي احتياجات الفريق في جميع المراكز لدعم النادي في مشواره القاري والمحلي، وعودة المصابين ستساهم بشدة في دعم المشوار خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية لابد من التركيز فيها.

وتمنى المدرب التوفيق للقائد عبد الله السعيد بعد قرار اعتزاله اللعب الدولي موضحا أنه جاء في توقيت مثالي والفريق سيستفيد منه حيث سيكون أكثر تركيزا مع النادي في تلك المرحلة المقبلة.