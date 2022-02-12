شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية.. وجماهيره على الحلوة والمرة معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوى، قائد الأهلى، عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية بعد الفوز الكبير على الهلال السعودى برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العال للأندية.

وقال الشناوي، فى تصريحات تليفزيونية، "أبارك للاعبين الرجالة ومجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين كانوا على قدر المسئولية وعارفين قيمة المركز الثالث".

وأضاف الشناوي، "كنا عايزين نعمل تاريخ لنفسنا ونصل للمباراة النهائية وكان تركيزنا زائد فى المباراة الأولى وهو ما أثر علينا فى مباراة بالميراس، ولكن عدنا فى الشوط الثانى رغم أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب فى الشوط الأول".

وتابع الشناوى، "حققنا المركز الثالث، وأشكر الجماهير اللى بتكون معانا فى الحلوة والمرة وبنعمل كل حاجة عشان نفرحهم، دائما فى الأهلى معروفين فريق جماعى وأهم حاجة الـ11 لاعبا جوه الملعب يكونوا رجالة والقايمة كلها لا تفكر سوى المكسب ودايما أى مباراة نلعبها على المكسب وهو ما يقوله اللاعبين الكبار للاعبين الصغار وهم نظام نسير عليه داخل النادي، وادينا شوط ثانى جيد امام بالميراس رغم ان الشوط الأول لم يكن الأفضل".

وردا على سؤال هل الأهلى أفضل نادٍ فى الوطن العربي، قال الشناوى، "أترك الأمر لأن الأهلى نادى القرن والجميع يضعنا رقم واحد وهدفنا الحفاظ على اسمه وتاريخه، والناس هى من ترانا أفضل فريق، واللاعبون كانوا مركزين للغاية، والمباراة كانت على مركز ثالث وعملنا اللى عايزينه ونحافظ على الكلام اللى الناس بتقوله اننا احسن لاعب فى الوطن العربي".

وعن موعد عودته للأهلى بعد إصابته مع منتخب مصر فى أمم افريقيا الأخيرة، قال "قريباً سأعود من الإصابة وأكون متواجد مع الأهلي".