شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الوهاب: أشكر لاعبى "سلة الزمالك".. وهذه رسالتى للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على صالة حسن مصطفى استعدادا لمواجهة ليكلاند ماجيك الأمريكي فى كأس العالم للأندية المقامة حاليا في مصر.

ويلتقي الزمالك مع ليكلاند ماجيك الأمريكي غدا الأحد فى الخامسة مساءً على صالة حسن مصطفى في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.

وحرص ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق السلة على توجيه الشكر والتحية لجماهير القلعة البيضاء التي تواجدت في مدرجات صالة حسن مصطفى أمس لدعم ومؤازرة الأبيض أمام بورجوس الإسباني "بطل أوروبا".

وقال "عبد الوهاب"، إن جماهير الزمالك دائما تؤازر الفريق في كل الأوقات وتعطي اللاعبين القوة والحماس، مشيرا إلى أن الفريق ينتظر تواجدهم في لقاء الغد أمام بطل أمريكا.

ووجه "عبد الوهاب" الشكر للاعبين الفريق الذين ظهروا بمستوى طيب أمام بطل أوروبا ولم يهابوا الموقف على الرغم من صغر سنهم، مشيرا إلى أن الفريق كان ندا قويا للفريق الإسباني في أغلب أوقات اللقاء.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً