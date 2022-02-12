شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: الإصرار والتركيز وراء رباعية الأهلي فى الهلال وحصد البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الدولى التونسى على معلول لاعب الأهلى سعادته بالفوز الكبير على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالأمارات.

وقال على معلول، فى تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير كالهلال السعودى الذى كان خصماً قوياً لـ تشلسى الإنجليزى فى نصف نهائى البطولة".

وأوضح معلول أن الأهلى لعب بالإصرار والعزيمة لذا كان له ما أراد ونجح فى الفوز وحسم مباراة الهلال مُبكراً.

وواصل الدولى التونسى ، دخلنا مباراة الهلال ونحن فى قمة التركيز منذ انطلاق المباراة وسجلنا هدفا واثنين ثم واصلنا الضغط لحصد الميدالية البرونزية، وشدد معلول على أن رباعية الأهلى فى الهلال السعودى أثبتت أن بطل مصر هو قم واحد فى أفريقيا واستحق التتويج باللقب الأفريقى.

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.