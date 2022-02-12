شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس قرار اعتزال عبد الله السعيد اللعب دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، اعتزاله الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخبات الوطنية، كان آخرها مشاركته مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون مؤخراً، وخلال مسيرته مع المنتخب الوطني، شارك عبد الله السعيد فى 55 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 ، ليضع بصمته على 16 هدفاً سجلها الفراعنة، منذ انضمامه للمنتخب فى 14 يونيو 2008.

وكشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد كواليس قرار اعتزاله الدولى، مؤكدًا أن اللاعب كان استقر على اعتزال اللعب الدولى عقب بطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون، وكان يطمح فى التتويج بالبطولة على حساب السنغال حتى تكون خير ختام لمسيرته الدولية.

وأضاف المصدر، أن عبد الله السعيد اكتفى بما قدمه مع الفراعنة طوال مسيرته الدولية، وتأكد من عدم الاستعانة بخدماته فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل اعتماد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب على طريقة "4 - 3 - 3"، والتى لا يلجأ خلالها لصانع اللعب مثل عبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة، الأمر الذى دفع اللاعب لاتخاذ القرار والاعلان عنه بشكل رسمى.

عبد الله السعيد صاحب الـ 36 سنة، لعب لـ 5 أندية: الإسماعيلي، الأهلي، كووبيون بالوسيورا، أهلي جدة، بيراميدز

شارك في: 277 مباراة

سجل: 67 هدفاً وصنع 54 هدفاً أخر

مع الإسماعيلي

شارك في: 150 مباراة

سجل: 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً أخر

مع بيراميدز: 105 مباراة

سجل: 38 هدفاً وصنع 26 هدفاً آخر

مع أهلي جدة

شارك في: 14 مباراة

سجل: هدفين وصنع مثلهما

مع كووبيون بالوسيورا

شارك في: 7 مباريات وصنع هدفين ولم يسجل

مع المنتخب الوطني

شارك في: 55 مباراة

سجل: 6 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى