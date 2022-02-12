شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: كان نفسنا نلعب على الذهبية وأتمنى الفوز بأفريقيا للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة، قائلا، "أبارك لجمهور الأهلى العظيم اللي ورانا فى كل حتة، وكان نفسنا نعمل حاجة أكبر من كده، وإن شاء الله ناخد أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ونرجع نشارك فى كأس العالم للأندية من تاني ونعمل نتائج أفضل".

وأضاف ياسر إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية، "احترمنا الهلال من البداية لأنه فريق محترم، ولذلك كنا أفضل منهم وأهدرنا العديد من الفرص أمام مرماهم".

وتابع مدافع الأهلى، "كان نفسنا نلعب على الذهبية أو الفضية ونعدهم بالمزيد من البطولات فى الفترة القادمة".

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.