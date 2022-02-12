شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل فى حراسة المرمى والجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الرسمى الذى سيخوض مواجهة بترو أتلتيكو بعد قليل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: إمام عاشور - ماجد هاني - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمد عواد - محمود علاء - عبد الله جمعة - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - يوسف إبراهيم "أوباما" - رزاق سيسيه - عمر السعيد- محمود عبد الرازق شيكابالا