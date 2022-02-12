الامارات | ساوثهامبتون يزيد من معاناة مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يزيد من معاناة مان يونايتد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض ساوثهامبتون التعادل 1 /1 على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتضاعفت بهذا التعادل معاناة مانشستر في الدوري المحلي، خاصة بعد وداع كافة المسابقات المحلية، وفي ظل صعوبة إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى الأبطال، بينما لا يتصور قدرته على المنافسة في المسابقة الأوروبية الموسم الجاري.

وتقدم جادون سانشو بهدف لمانشستر في الدقيقة 21 لكن تشي آدامز أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 51. ورفع مانشستر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس مقابل 29 نقطة لساوثهامبتون في المركز العاشر.

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