الامارات | النيوزيلندي فوكس يتصدر بطولة رأس الخيمة كلاسيك للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن النيوزيلندي فوكس يتصدر بطولة رأس الخيمة كلاسيك للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك، إحدى بطولات جولة "دي بي وورلد" للغولف غدا هوية البطل، في ظل إثارة في المنافسات الجارية حاليا بين مختلف النجوم، الذين يتنافسون في نادي الحمرا للغولف على جوائز مالية تبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ومع ختام منافسات الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم استمر النيوزيلندي رايان فوكس في الصدارة بعد أن سجل سبع ضربات تحت المعدل ويصبح مجموعه الحالي 19 ضربة تحت المعدل وفي المركز الثاني تشارك أربعة لاعبين بمجموع 13 ضربة تحت المعدل ليصبح الفارق ست ضربات عن الصدارة، وهم: الإسبانيان بابلو لارازابال وأدري أرانوس والبولندي أدريان ميرونك والاسكتلندي سكوت جايمسون.

وتراجع الأردني شيرغو الكردي بعد تسجيله ضربتين فوق المعدل، ليصبح مجموعه 6 ضربات تحت المعدل بالمركز 53.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news