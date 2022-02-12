انطلاق بطولة كأس زد للناشئين بمشاركة 12 فرقة من اندية مختلفة

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القاهرة - سامية سيد - "زد اف سي" يواصل دعم الناشئين..وينظم بطولة جديدة بجوائز مالية للفائزين تتجاوز 350 ألف جنيه

ينظم نادي زد إف سي، بطولة كأس زد للناشئين ، خلال الفترة من12 فبراير إلى 17 فبراير، بمجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد بمشاركة 12 نادي وهم : الزمالك وزد اف سي والجونة والانتاج الحربي وسبورتنج وغزل المحلة و المصري ومصر للاسكان والتعمير ومصر للمقاصة وفاركو ويونيون اف سي وI play، للفئات العمرية من مواليد 2009 حتى 2012، وتأتي هذه البطولة استعدادًا لمباريات الدور الثاني من الموسم الحالي 2021/2022، واستكمالًا لاستراتيجية نادي زد اف سي في دعم وتطوير قطاع الناشئين في مصر وهو ما أهله للفوز بجائزة جلوب سوكر 2021 كأفضل قطاع ناشئين في أفريقيا.

وتقام بطولة كأس زد للناشئين بنظام المجموعات، وتم إجراء قرعة لتحديد فرق المجموعة الأولى والثانية والثالثة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة حسب عدد النقاط للتصفيات النهائية، وتمنح إدارة نادي زد اف سي جوائز مالية للفائزين تتجاوز 350 ألف جنيه، بواقع 60 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول من مواليد 2009 و50 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول من مواليد 2010و2011، و40 ألف جنيه لمواليد 2012، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 25 ألف جنيه عدا مواليد 2009 يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة بقيمة 30 ألف جنيه، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قيمتها 15 ألف جنيه.

بجانب الجوائز المالية، تمنح إدارة نادي زد اف سي جوائز أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وكذلك أفضل مدرب للفرق المشاركة بالبطولة، والتي يتوقع أن تشهد منافسات قوية نظرًا لمشاركة أفضل فرق ناشئين في مصر بها.

وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بنادي زد اف سي، إن النادي يحرص على تنظيم بطولات تحضيرية سواء قبل انطلاق الموسم الرياضي أو قبل انطلاق الدور الثاني لتوفير فرصة لفرق الناشئين في مصر لاختبار لاعبيها للتعرف على مستواهم ومدى استيعابهم للخطط والأحمال البدنية، بجانب تحفيز الفرق بجوائز مالية لضمان مستوى منافسة قوي يصب في صالح تطوير قطاعات الناشئين في مصر، وهو ما تسعى إليه إدارة زد اف سي بإعداد أجيال جديدة من الناشئين بمستوى احترافي يسهم في تطوير الرياضة المصرية، وتمثيلها في أقوى الدوريات العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن زد اف سي قام منذ أيام قليلة بإجراء فحص الحمض النووي DNA لتحديد 35 نوع من القياسات البدنية والطبية للاعبين، لتحديد المتطلبات البدنية وبرامج التغذية المحددة لكل لاعب، فضلًا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابين، وبالفعل أن هذا الاجراء يتم بكبرى الأندية العالمية. كما تم الاعلان ايضاً عن ضم 9 لاعبين جدد لفريق نادي زد اف سي مواليد 2006 .