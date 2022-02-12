شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد المنعم فى مشاركته الأولى مع الأهلي أمام الهلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد المنعم لاعب الأهلي للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر مباراة فريقه ضد الهلال السعودي فى تحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا بالإمارات، في أول ظهور رسمي مع الأهلي بعد قطع اعارته إلى فيوتشر.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الهلال السعودي لتحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات والتى يُسدل الستار عليها اليوم.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، خط الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما أعلن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل "الزعيم" استعدادا لمواجهة شقيقه الأهلى المصري فى مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى الامارات حتى 12 فبراير.

ويضم تشكيل الهلال كلاً من، حراسة المرمى: محمد العويس، خط الدفاع: ياسر الشهراني - يانج هيون سو - متعب المفرج - سعود عبد الحميد، خط الوسط: سالم الدوسري - محمد كنو - جوستافو كوييار - ماتيوس بيريرا - أندري كارييو، خط الهجوم: موسى ماريجا.