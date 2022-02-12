كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة بالنادي الزمالك مباراة الفريق المرتقبة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتطلع الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية فى دوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وبطل أنجولا اليوم؟

ج: الزمالك يستهل منافساته فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: ما هي مجموعة الزمالك بدور المجموعات بدوري الأبطال؟

ج: الزمالك يلعب في المجموعة الرابعة لدورى الأبطال والتى تضم برفقته كل من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

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س: من هو حكم مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو؟ج: يُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من الكونغولى بقيادة جان جاك ندالا نجامبو حكم ساحة ويعاونه مواطنه أوليڤير سافارى مساعد أول و سليمانى أمالدينى من جزر القمر مساعد ثاني، و محمد عثمانى من جزر القمر حكم رابعس: ماذا عن قائمة الزمالك لخوض مباراة اليوم؟

ج: دخل الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم، كلاً من : حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثى - محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - عبد الله جمعة، خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هانى - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقى - رزاق سيسيه، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - عمر السعيد فيما يفقد الفريق جهود طارق حامد للإصابة.

س: ماذا عن الحضور الجماهيري في مباراة الليلة؟

ج: حصل الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الليلة، فيما تقرر دخول المباراة للإعلاميين بكارنيه رابطة الأندية للموسم الحالي، ويلتزم المصورون الصحفيون بإبراز شهادة التطعيم ضد كورونا أو اختبار الخلو من فيروس كورونا قبل 48 ساعة على الأقل من بداية المباراة للسماح لهم بنزول أرض الملعب.