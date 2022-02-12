شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الهلال بثنائية نظيفة فى مونديال الأندية بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السعودى باستاد آل نهيان في أبوظبي، لتحديد صاحب المركز الثالث فى بطولة كاس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات والنتيجة هى تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مبكراً بهجمة خطرة من طاهر محمد طاهر الذي إنطلق من ناحية اليمين لكنه مررها بشكل سيئ ليتدخل دفاع الهلال وينقذ الموقف،

وواصل الأهلي الضغط على مرمى محمد العويس حارس الهلال ولعب معلول كرة طولية لم يحسن محمد شريف التعامل معها.

الضغط الأهلاوي تواصل بهجمة خطرة قادها أحمد عبد القادر الذي تبادل الكرة مع شريف ، وسجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول بعدما أحسن التعامل مع ضربة حرة مباشرة سددها على معلول في الدقيقة الثامنة.

بعد الهدف نشط أداء الهلال وتخلّى عن طريقته الدفاعية التي لعب بها منذ بداية المباراة ونال بيريرا للطرد بعدما قام بعرقلة عمرو السولية لاعب الأهلي.

الأهلي فاجأ الهلال بهدف ثانٍ عن طريق ياسر إبراهيم فى الدقيقة 17 الذي ارتقى للكرة وأودعها برأسه فى شباك العويس.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج خارج الملعب وأستكمل المشاركة في المباراة.

وكاد أحمد عبد القادر يسجل هدف ثالث للأهلي بعد هجمة لكنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك ونال محمد كنو لاعب الهلال للطرد بعدما ضرب ياسر أبراهيم بدون كرة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول ،حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر ،محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

ويغيب عن الأهلي محمد مجدى أفشة وأيمن أشرف للإيقاف، حيث حصل الأول على بطاقة صفراء ثانية، كما تم طرد الثاني فى مباراة بالميراس البرازيلي بنصف نهائي مونديال الأندية والتى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة.

فيما يضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس ، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد ،جوستافو كويلار، محمد كنو ، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.