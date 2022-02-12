شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يسدل الستار على مشواره الدولى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "النهاردة أعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين".. بهذه الكلمات علق عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، الحذاء الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخبات الوطنية، كان آخرها مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون مؤخراً.

وخلال مسيرته مع المنتخب الوطني، شارك عبد الله السعيد فى 55 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 ، ليضع بصمته على 16 هدفاً سجلها الفراعنة، منذ انضمامه للمنتخب فى 14 يونيو 2008.

ونستعرض أبرز أرقام عبد الله السعيد فى الإنفوجراف التالى:

