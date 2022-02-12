شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع بـ الشحات وفؤاد بدلا من طاهر وهاني أمام الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي تغييرين أمام الهلال السعودي مع بداية الشوط الثاني من عمر مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا بالإمارات، بنزول حسين الشحات وكريم فؤاد بدلا من طاهر طاهر ومحمد هاني.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الهلال السعودى لتحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات والتى يُسدل الستار عليها اليوم.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، خط الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما أعلن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل "الزعيم" استعدادا لمواجهة شقيقه الأهلى المصري فى مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى الامارات حتى 12 فبراير.

ويضم تشكيل الهلال كلاً من، حراسة المرمى: محمد العويس، خط الدفاع: ياسر الشهراني - يانج هيون سو - متعب المفرج - سعود عبد الحميد، خط الوسط: سالم الدوسري - محمد كنو - جوستافو كوييار - ماتيوس بيريرا - أندري كارييو، خط الهجوم: موسى ماريجا.