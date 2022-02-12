شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك ترتب أوراقها لبدء التفاوض لتجديد عقود نجوم الفريق الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، ترتيب أوراقه الخاصة بملف تجديد عقود بعض نجوم فريق الكرة الأول الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وتم تأجيل الملف لحين انتهاء القلعة البيضاء من انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأجل بعض لاعبى الزمالك ممن ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم فى مقدمتهم المغربى أشرف بن شرقى، والذى لم يحسم قراره بالتجديد أو الرحيل عن النادى الأبيض حتى الوقت الحالى، وكانت مصادر مقربة من اللاعب أكدت إنه ينتظر حسم مجلس إدارة جديد لفتح ملف التجديد.

كما ترغب إدارة نادى الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد طارق حامد ومحمد أبو جبل نجوم الفريق، لاسيما وإن طارق يتبقى له مستحقات مالية متأخرة عرقلت مفاوضات التجديد، بخلاف أبو جبل الذى وضع بعض الشروط المالية للموافقة على التجديد بعدما تألق فى بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب وتلقى العديد من العروض الاحترافية.

وجاء مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كالتالى..

مرتضى منصور رئيسا

مصطفى هدهود نائبا للرئيس

خالد لطيف أمينا للصندوق

الأعضاء فوق السن

جمال عبد الحميد

أحمد مرتضى

علاء مقلد

مريم نصحي

سليمان وهدان

علاء ناجي

الأعضاء تحت السن

بسنت جوهر

أحمد دعبس

محمود محمد طه