7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، عبد الله السعيد يعلن اعتزال اللعب دوليا، جهاز المنتخب يتابع مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو من استاد القاهرة ،مرتضى منصور يفوز برئاسة نادى الزمالك بـ 21109 أصوات .

عبد الله السعيد يعلن اعتزال اللعب دوليا

أعلن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام وكتب السعيد: في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة، لكن قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله تشرفت بارتداء تيشرت المنتخب وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول أشكر كل الأجهزة الفنية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل.

يحضر الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، ويضم ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب الحراس، مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشوار الفريق الأبيض فى دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يعود للقاهرة غدًا بعد انتهاء مشاركته فى مونديال الأندية بأبو ظبى

يعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للقاهرة غدًا الأحد بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث اختتم الأهلي مشاركته في مونديال الأندية اليوم بمواجهة الهلال السعودي والمقرر إقامتها اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.