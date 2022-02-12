شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالزى الأزرق وأهلى طرابلس بالأخضر فى مواجهة الكونفدرالية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة نادي بيراميدز وأهلي طرابلس الليبي، والذي يقام فى السادسة مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تم خلال الاجتماع، الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، وتحركات الفريقين ومسئولى ومنظمي اللقاء.

وتم كذلك الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأزرق الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأبيض، فيما سيظهر نادي أهلي طرابلس باللون الأخضر الكامل، ويظهر حارس المرمى باللون الفسفوري.

وتم شرح كافة الإجراءات الطبية الخاصة باللقاء مع التأكيد على منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية قبل ركلة البداية، مع توفير كافة وسائل الحماية من الفيروس والكحول والالتزام الكامل بارتداء الماسك الطبي لجميع من يتواجد بالملعب بخلاف من هم داخل أرض الملعب.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمود حرب وشريف جمال من الجهاز الإداري، وعاطف شادي المنسق الإعلامي للفريق.