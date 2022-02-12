بالفيديو- عبد القادر يتلاعب بدفاع الهلال ويضيف الهدف الثالث بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

استطاع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، من تسجيل الهدف الثالث في شباك الهلال السعودي.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السعودي في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد أصحاب مركزي الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

ونجح عبد القادر من المرور من دفاع الهلال السعودي وتسديد الكرة على يمين حارس المرمى في الدقيقة 40 ليسجل الهدف الثالث.

وجاء الهدف الأول بعد ركلة حرة مباشرة حصل عليها الأهلي على حدود منطقة الجزاء للهلال، لعبها علي معلول عرضية، نجح في تحويلها ياسر إبراهيم في الشباك برأسية رائعة في الدقيقة الـ8.

وفي الدقيقة 17 سدد محمد هاني الكرة بقوة، تصدى لها الحارس، ليأتي ياسر إبراهيم برأسية يحول الكرة في المرمى ليسجل الهدف الثاني.

ويذكر أن الأهلي يسعى للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بها خلال نسختي (2006) و(2020).

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد هاني.

خط الوسط المهاجم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.